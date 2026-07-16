涉嫌在點滴中混入排泄物致患者死亡　千葉前護理師遭逮

Newsfrom Japan

千葉縣警方15日以涉嫌殺人為由，逮捕柏市柏田中醫院前護理師古川美由紀（51歲）。警方指控她今年1月在住院患者的點滴中混入排泄物，導致患者死亡。古川否認犯案。

警方指出，古川於1月30日凌晨3時55分左右夜班期間，在柏市小青田的柏田中醫院，涉嫌將排泄物混入住院患者、茨城縣取手市75歲男子會田榮次的點滴延長管中，患者翌日因敗血症引發多重器官衰竭死亡。

1月30日凌晨4時左右，一名值班準護理師發現會田臉色蒼白、呼吸微弱，雖立即施救，仍於31日晚間10時30分左右不治。

警方表示，當時在點滴管內發現呈褐色的異物，經鑑定確認含有腸道細菌，而患者血液中也檢出相同細菌。2月1日，院方向警方通報，表示懷疑「病情突然惡化的住院患者點滴中可能混入異物」。

當時該病房夜班護理師僅有兩人，包括古川在內。警方透過院內監視器等證據鎖定古川涉案。她已於2月底離職。

警方正持續調查犯案動機、經過，以及作案所使用排泄物的來源。



千葉縣警察本部。（千葉市中央區）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]