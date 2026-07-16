日本首位諾貝爾生醫獎得主利根川進逝世　享壽86歲

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美國麻省理工學院（MIT）教授、1987年成為首位獲得諾貝爾生理學或醫學獎的日本人利根川進，於11日辭世，享壽86歲。MIT於16日公布消息。利根川出生於名古屋市，葬禮將以非公開方式舉行，之後安葬於京都。

利根川進於1987年、48歲時，因闡明有限基因如何產生多樣化抗體、揭開免疫系統運作機制而榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。

此後，他轉向腦科學研究，致力於探索記憶形成機制等領域，取得多項重要成果。2014年，他率領團隊完成的「改寫小鼠記憶實驗」，更被美國《Science》期刊評選為當年度十大科學突破之一。

利根川1963年畢業於京都大學理學部化學系，隨後赴美研究分子生物學，1968年取得加州大學聖地牙哥分校博士學位。

他曾任瑞士巴塞爾免疫學研究所主任研究員、麻省理工學院教授，長年旅居美國從事研究，同時也曾擔任日本理化學研究所腦科學綜合研究中心主任等職務。



利根川進博士

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