內閣支持率創上任以來新低＝60多歲族群支持度大幅下滑

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時事通信於7月10日至13日實施的最新民意調查顯示，高市內閣支持率降至49.0%，刷新上任以來最低紀錄。

自去年10月政權成立以來，支持率長達半年以上一直維持在約六成的高水準，但本次較上月下跌5.3％，首度跌破五成。不支持率為25.2%，另有25.7%的受訪者表示「不知道」。

執政黨在國會會期後半段強行推動包括「副首都創設法案」等議案審議，導致在野黨一度拒絕參與審議。這種政府與執政黨的國會運作方式，可能也是支持率下滑的原因之一。

按年齡層分析，60多歲族群的支持率降幅最為明顯，從上月的63.7%大幅降至39.9%；不支持率則從15.1%升至33.3%。

支持內閣的理由（可複選）依序為：「具有領導能力」21.3%、「信任首相」14.4%「沒有其他更適合的人選」14.2%

不支持的理由（可複選）則為：「看不到希望」10.8%、「政策不好」10.8%、「無法信任首相」10.6%。

政黨支持率方面：自民黨：20.8%（較上月減少2.0％），居首位。公明黨：3.0%（增加0.7％），為在野黨中最高，參政黨：2.5%（減少0.4％），日本維新會：2.3%（增加0.2％），中道改革聯合：1.7%（減少0.4％）。

其後依序為：國民民主黨：1.6%、共產黨：1.4%、Team Mirai（未來團隊）：1.2%、立憲民主黨：1.1%、令和新選組：0.4%、社民黨：0.4%、日本保守黨：0.4%。未支持任何政黨者達59.5%。

本次調查以全國18歲以上2000人為對象，採個別面訪方式進行，有效回收率為57.1%。由於數字四捨五入，合計可能不等於100%。



高市早苗首相在參議院法務委員會聽取質詢。攝於7月16日下午，國會內。

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