輝達擴大與日本各大企業合作＝推動「實體AI」實際應用

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美國半導體巨頭輝達（NVIDIA）16日配合執行長黃仁勳（Jensen Huang）訪日，接連宣布將擴大與日本企業合作，包括軟銀主導的新公司、富士通及豐田汽車等。輝達將提供人工智慧基礎技術，推動可應用於機器人操作等領域的「Physical AI（實體AI）」在社會中的實際運用。

為推動日本自主AI開發而由軟銀等公司成立的新公司「Noetra」，將與輝達合作導入先進GPU（圖形處理器）等技術。

Noetra由軟銀、索尼集團、本田、NEC等44家公司共同參與，並於16日正式啟動。黃仁勳在當天的說明會上表示：「日本AI將引領下一場產業革命，能夠與各位合作，我深感榮幸。」

輝達也將與富士通合作，並攜手發那科（FANUC）、安川電機及川崎重工，在工廠、零售與物流等領域推動商業化應用。富士通社長時田隆仁在說明會中強調：「這是推動機器人在全球全面落地的重要一步。」

此外，輝達還將為豐田的實證智慧城市「Woven City」（靜岡縣裾野市）提供技術支援、並與日立製作所合作，開發可整合並控制工廠、發電廠等現場運作的系統。



美國半導體大廠輝達執行長黃仁勳（左一）、富士通社長時田隆仁（左二）等人在活動中合影。攝於7月16日下午，東京都港區



輝達執行長黃仁勳在東京都內舉行的說明會上發表演說。攝於7月16日下午，東京都港區

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