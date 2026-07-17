《國旗毀損罪》法案通過　最高可處2年拘禁＝外界憂侵害言論自由

Newsfrom Japan

規範毀損日本國旗行為的《國旗毀損處罰法》17日在日本參議院全體會議上，以自民黨、日本維新會、國民民主黨及參政黨等共同提案政黨的多數贊成獲得通過並正式成立。儘管外界仍擔憂該法可能侵害思想自由與言論表達自由，法案仍將於近期公布，並於公布20天後施行。

根據法律規定，若以「足以引起他人強烈不快或厭惡感的方法」公開毀損國旗，最高可處2年以下拘禁刑或20萬日圓以下罰金。

法律並規定，不論行為人的意圖或目的為何，是否構成犯罪，將綜合考量「行為本身的外觀、周遭情況及其他客觀事實」作出判斷。此外，透過網路直播進行毀損國旗的行為，也屬於處罰對象。

另一方面，法律保護的對象僅限於作為國旗使用的「有體物」（實體旗幟）。因此，動漫作品中的國旗、生成式AI製作的國旗圖像，以及兒童餐上插的小國旗等，皆不在適用範圍內。



《國旗毀損處罰法》於17日在參議院全體會議獲得表決通過並正式成立



國會議事堂與懸掛的日本國旗。攝於17日上午，東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]