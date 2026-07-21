中國軍艦在日本專屬經濟區內實施射擊訓練　俄羅斯軍艦附近航行

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日本防衛省21日宣布，確認中國海軍一艘飛彈驅逐艦於19日在小笠原群島周邊的日本專屬經濟區（EEZ）內實施射擊訓練。附近同時還發現俄羅斯海軍一艘巡防艦航行。

這是防衛省首次公開中國軍艦在日本EEZ內進行射擊活動。

日本政府已透過外交管道向中方提出交涉，指出此舉可能對周邊船舶航行安全造成危險。

防衛省表示，19日凌晨2時左右，海上自衛隊在沖之鳥島（東京都）西南約330公里海域，發現3艘中國軍艦與1艘俄羅斯護衛艦正朝東北方向航行。其後，其中一艘中國飛彈驅逐艦在距離沖之鳥島西南約180公里的日本EEZ內進行射擊訓練。

正在英國訪問的日本防衛大臣小泉進次郎20日於演講中表示，中俄兩國軍隊曾在日本EEZ內實施實彈演習。他並提及近來中俄轟炸機頻繁在日本周邊進行聯合飛行，並警示稱：「中俄正在深化軍事合作。」



進行射擊訓練的中國海軍旅洋III級（Luyang III）飛彈驅逐艦（左）與俄羅斯海軍守護級（Steregushchiy-class）巡防艦。（日本防衛省統合幕僚監部提供）

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