日本眾議員資產公開：平均3278萬日圓　自民黨逢澤一郎近8億居冠

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日本眾議院21日依據《國會議員資產公開法》，公開今年2月眾議院選舉當選的465名議員資產申報資料。根據時事通信統計，所有議員平均資產總額為3278萬日圓（未滿1萬日圓部分四捨五入），較2025年4月上次公布時增加609萬日圓。

資產最多的是自民黨眾議員逢澤一郎（岡山縣第1選區），總資產達7億9044萬日圓。其中，不動產（土地與建築物的固定資產稅課稅標準額）為7億244萬日圓，存款、金錢信託等金融資產為8800萬日圓。此外，他還申報持有2檔股票，總數約277萬股。

排名第二的是同屬自民黨的高木宏壽（北海道第3選區），資產為7億8909萬日圓。上次名列第一的前首相麻生太郎（福岡縣第8選區）則以6億153萬日圓退居第三。

資產超過1億日圓的議員共有27人；另一方面，申報資產為零的議員則有83人。

若依資產類別區分，議員平均持有不動產2238萬日圓、金融資產1040萬日圓。

從性別來看，男性議員平均資產為3609萬日圓，女性議員則為1348萬日圓。

若按政黨區分，自民黨以平均4054萬日圓居首；其後依序為國民民主黨2378萬日圓、日本維新會1601萬日圓、中道改革聯合1596萬日圓、參政黨1445萬日圓、Team Mirai（團隊未來）831萬日圓、共產黨761萬日圓。公開對象僅有1人的令和新選組則為701萬日圓。

此次公開的資產申報資料，記載的是議員於本屆任期開始日——今年2月8日時所持有的資產狀況。



日本國會議事堂。攝於8日，東京都千代田區。

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