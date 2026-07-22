日本首度出現「酷暑日」　岐阜、愛知氣溫突破40度

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日本氣象廳表示，受到高氣壓籠罩影響，東北南部至九州地區21日持續晴朗，關東及東海地區氣溫顯著上升。

岐阜縣多治見市測得40.3度、郡上市八幡地區40.0度，愛知縣豐田市則達40.1度。這是日本氣象廳自今年4月新設「酷暑日」（最高氣溫達40度以上）標準後，全國首次出現酷暑日。

郡上市八幡與豐田市均刷新當地歷史最高氣溫紀錄。名古屋市達39.7度、茨城縣古河市39.6度，也逼近40度大關。主要城市氣溫如下：仙台市35.6度、東京都心（千代田區）36.4度、大阪市：37.1度、福岡市：35.3度。全國共有278個觀測站出現35度以上高溫，創下今年最多紀錄，占所有觀測點約三成。

雖然埼玉縣熊谷市當天未達預測的40度，最高氣溫為38.6度，但預計22日、23日將與甲府市及名古屋市一樣，連續兩天突破40度。岐阜市也預計於23日達到40度。氣象廳已對22日的東日本、西日本所有都府縣，以及福島縣和沖繩縣大東島地區發布中暑警戒警報。



在酷熱天氣中撐陽傘行走的民眾。21日下午攝於名古屋市中區



民眾在陰影處等待紅綠燈，以躲避高溫。21日下午攝於名古屋市中區



當日測得38.6度高溫的埼玉縣熊谷市。21日下午

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