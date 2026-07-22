首都圈新建公寓均價突破1億日圓　2026年上半年創新高

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日本不動產經濟研究所21日公布，2026年1至6月首都圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）新建公寓的每戶平均售價較去年同期上漲13.1%，達到1億135萬日圓，刷新歷史新高。上半年平均價格首度突破1億日圓大關。東京都23區的高價物件，以及鄰近市中心地區的住宅需求，成為推升房價的主要因素。

除價格略微下滑的埼玉縣外，東京都23區、東京都下地區、神奈川縣及千葉縣均創下歷史新高。東京都23區平均價格上漲9.1%，達1億4249萬日圓，再度刷新紀錄，並已連續4年在上半年維持在1億日圓以上水準。千葉縣因船橋市推出高價住宅案，平均價格大幅上升56.8%，達8997萬日圓。

受到建築成本上漲以及東京都23區住宅用地不足影響，鄰近都心區域的住宅供給增加，市場人氣也持續攀升。

該研究所資深主任研究員松田忠司指出：「即使秋季房價稍有回落，首都圈房價維持接近1億日圓水準的可能性仍然相當高。」



東京都內的高樓住宅群。攝於2025年12月

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