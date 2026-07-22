日英義下一代戰機計畫：加拿大將以觀察員身分參與

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【倫敦時事】日本防衛大臣小泉進次郎21日下午（日本時間同日）在倫敦與英國、義大利及加拿大國防部長舉行會談，並就日本、英國與義大利共同推動的下一代戰機開發計畫「全球戰鬥航空計畫（GCAP）」達成共識，同意加拿大以觀察員身分參與。

這是GCAP首次接納新成員。外界認為，加拿大未來可能考慮採購該型戰機，甚至正式加入開發計畫。

出席會談者包括日本防衛大臣小泉進次郎、英國國防大臣史崔廷（John Healey政府中的相關國防代表）、義大利國防部長克羅塞托，以及加拿大國防部長麥金蒂。四人並發表聯合聲明，歡迎加拿大加入。

小泉在聯合記者會上表示：「考量加拿大位於印太地區與歐洲、大西洋之間的重要地理位置，其參與具有重大意義。」

觀察員不會直接參與共同開發，也無須負擔開發經費，但將可接觸與計畫有關的部分資訊，包括戰機性能、未來製造與銷售流程中可能參與的企業，以及採購後須遵守的保密規範等。

據悉，過去與法國共同開發新戰機計畫告吹的德國，也對GCAP抱持興趣；沙烏地阿拉伯亦曾被報導正積極評估加入。日本防衛省相關人士指出，擴大參與國家規模，從中長期來看將有助於「提升理念相近國家之間的軍事互通性」。



日本、英國與義大利共同開發的次世代戰機最新概念模型。攝於2024年7月英國漢普郡范堡羅航空展

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