都會區才聽得到？研究發現部分蟬種夜間鳴叫現象與都市環境有關

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東京都立大學等研究團隊利用自動錄音設備，長期觀測多種蟬類的鳴叫聲後發現，在都市地區有部分蟬種會於夜間鳴叫，但在沒有路燈等人工照明的綠地幾乎未被記錄到。研究指出，夜間照明以及混凝土建築增加所造成的高溫效應，可能使部分蟬類改變原本的活動時間帶。相關論文已於今年4月刊登在日本生態學會的英文學術期刊。

研究團隊於2024年6月下旬至8月底期間，在東京都立大學南大澤校區（東京都八王子市）、玉川大學（東京都町田市）、麻布大學（神奈川縣相模原市）等3處都市地點，以及町田市內3處保育綠地，設置可24小時連續錄音的自動錄音裝置，並以每小時為單位分析錄音中的頻率等數據。

調查結果共確認6種蟬類鳴叫聲。其中，油蟬與蟪蛄在都市地區不論白天或夜晚都有鳴叫紀錄；但在綠地環境中，夜間則未錄得牠們的鳴聲。

另一方面，熊蟬、寒蟬、黑蚱蟬以及法師蟬等種類，不論在都市或綠地，幾乎都未觀察到夜間鳴叫的情況。

研究團隊表示，這顯示不同蟬種對都市化環境的敏感程度有所差異。東京都立大學副教授、大澤剛士（生態學）指出：「希望透過蟬這種人們熟悉的生物，讓更多人了解人類活動對生態系統造成的影響。」



研究確認會在都市地區夜間鳴叫的油蟬。（東京都立大學副教授大澤剛士提供）

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