日本一週逾萬人因中暑送醫　消防廳警告「已可稱為災害」

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日本總務省消防廳22日公布統計指出，7月13日至19日的一週內，全國因中暑被緊急送醫的人數達1萬857人。這是今年自5月1日開始統計以來，首次單週突破1萬人。

與前一週（7月6日至12日）的4580人相比，增加約2.4倍。消防廳對近期高溫發出警告，指出這樣的酷熱「即使稱之為災害也不為過」。

送醫者中，65歲以上高齡者達6734人，占總數六成以上；死亡人數14人，需要住院超過三週的重症患者有321人。

按發生地點統計，以住宅等「住居場所」最多，共4523人。

進入7月後，日本各地氣溫持續攀升，35度以上的酷暑日頻繁出現。岐阜縣多治見市、三重縣桑名市等地甚至測得40度以上高溫，達到「極端酷暑日」標準。

消防廳呼籲民眾，由於身體尚未完全適應高溫環境，應在口渴前就主動補充水分與鹽分；當發布中暑警戒警報時，也應盡量避免外出。



民眾撐著陽傘走過東京銀座的斑馬線。攝於7月20日，東京都中央區。

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