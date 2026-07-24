濱松天龍飆出今年最高41.1度　東海地區連續3天出現「酷暑日」

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日本東部與西部23日持續受到太平洋高氣壓籠罩，各地天氣晴朗。東海地區連續第三天出現最高氣溫超過40度的「酷暑日」，共有靜岡、愛知、岐阜及三重4縣、7個觀測地點測得40度以上高溫。

日本氣象廳表示，靜岡縣濱松市天龍區佐久間觀測到41.1度，刷新今年全國最高氣溫紀錄。此外，愛知縣豐田市與岐阜縣美濃市均測得40.8度，三重縣桑名市40.7度，岐阜縣下呂市40.4度，濱松市中央區及岐阜縣多治見市則為40.2度。

靜岡地方氣象台指出，自20日宣布梅雨季結束後，當地連日烈日高照，高溫空氣持續滯留。佐久間測得的41.1度，與埼玉縣熊谷市及濱松市中央區並列日本氣象觀測史上第六高溫紀錄。日本歷來最高紀錄為群馬縣伊勢崎市於去年8月5日測得的41.8度。

岐阜縣多治見市已連續3天出現酷暑日，而日本歷來連續酷暑日最長紀錄為高知縣四萬十市江川崎於2013年8月創下的4天。

23日，名古屋市最高氣溫達39.9度，京都市39.7度，均逼近40度。東京都心（千代田區）測得36.9度，大阪市38.3度，福岡市35.2度。

氣象廳已對24日神奈川縣至沖繩縣多數地區發布中暑警戒警報，呼籲民眾持續使用冷氣等方式預防中暑。



烈日下撐傘行走的民眾。攝於23日下午，名古屋市中區



名古屋市因高溫出現「蜃景」現象。攝於23日下午，名古屋市中區

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