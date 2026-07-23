茂木與中俄外長接觸　稱「就雙邊關係交換意見」

Newsfrom Japan

【馬尼拉時事】日本外務大臣茂木敏充23日在菲律賓首都馬尼拉召開記者會表示，他於22日與中國共產黨政治局委員兼外交部長王毅進行了短暫寒暄。茂木表示：「我們談到了雙邊關係。至於更進一步的內容屬於外交層面的往來，因此不便評論。」未透露談話細節。

兩人皆出席東南亞國家協會（ASEAN）相關外長會議。據茂木說明，22日中午左右，雙方在一連串會議的空檔於會場內巧遇，並未透過翻譯，直接以各自語言進行簡短交談。

這是兩人自去年10月電話會談以來首次對話，也是自去年11月日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」言論，導致日中關係惡化後，雙方首次進行接觸。茂木表示：「今後也將持續進行對話。」

此外，茂木也透露，他於21日在菲律賓外交部長主辦的晚宴上與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）接觸。他表示：「我們是老朋友，談到了雙邊關係及區域情勢。」

談及日俄關係時，茂木指出：「雖然目前處於嚴峻狀況，但重要的是妥善加以管理（manage）。」



日本外務大臣茂木敏充（左，時事社）與中國共產黨政治局委員兼外交部長王毅（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]