日本足球代表隊換帥：大岩剛明年3月接任、森保一續任至亞洲盃

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日本足球協會23日宣布，現年54歲的大岩剛將自明年3月國際友誼賽起接掌日本國家隊兵符，同時兼任以2028年洛杉磯奧運為目標的U21日本代表總教練。這項人事案已於當天在東京召開的理事會中正式通過。

率領日本隊征戰2026年世界盃北中美三國賽的森保一（57歲）則將續任至明年1至2月亞洲盃結束，之後交棒給大岩。

日本足協罕見安排森保延任約半年，讓大岩未來同時帶領國家隊及洛杉磯奧運世代，目的是延續森保的足球理念，並加強年輕球員培養，為2030年世界盃布局。足協會長宮本恒靖與森保一將於24日召開記者會說明。

大岩曾執教鹿島鹿角，2021年起擔任日本青年代表隊總教練，帶隊闖進2024年巴黎奧運八強，之後續任，今年1月更率領U23日本隊奪得U23亞洲盃冠軍。

森保則自2018年夏天執掌國家隊，成為日本首位連續率隊征戰兩屆世界盃的總教練。日本隊繼2022年卡達世界盃後，再度晉級2026年世界盃淘汰賽，但於16強賽敗給巴西。

大岩剛簡歷

大岩剛，1972年生，靜岡縣出身。畢業於清水市商業高中（現清水櫻丘高中）及筑波大學，1995年加盟名古屋鯨魚，之後效力磐田喜悅、鹿島鹿角，日本國家隊出賽3場。退役後於鹿島擔任教練，2017年升任總教練，2018年率隊奪得隊史首座亞冠聯賽冠軍。2021年起執掌各級青年代表隊，率隊晉級巴黎奧運八強，並於今年奪得U23亞洲盃冠軍。

森保一簡歷

森保一，1968年生，長崎市出身。1987年加盟廣島（前身為馬自達足球隊），球員時期擔任防守中場，日本代表隊出賽35場、攻進1球，曾親歷1993年「杜哈悲劇」。2003年退休後投入教練工作，率領廣島三度奪得J1冠軍。2018年接任日本國家隊總教練，2021年東京奧運獲第四名，2022年世界盃擊敗德國、西班牙晉級16強，2026年世界盃再度帶隊闖進淘汰賽。



大岩剛



森保一



大岩剛於2024年巴黎奧運期間在法國南特場邊指揮球隊

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