日本赤軍成員岡本公三逝世：曾涉盧德機場掃射案、長年流亡黎巴嫩

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【開羅時事】1972年在以色列盧德機場（現稱本・古里安國際機場）發動掃射攻擊的日本赤軍成員、遭國際通緝並長年流亡黎巴嫩的岡本公三，23日在首都貝魯特南郊去世，享壽78歲。長期庇護他的巴勒斯坦解放人民陣線（PFLP）對外公布這項消息。

岡本的死因尚未公布。接受電話採訪的PFLP幹部表示，岡本於23日中午左右（日本時間同日下午6時左右）過世，並指出他「因年事已高，健康狀況一直不佳」。據悉，他將安葬於貝魯特近郊。PFLP發表聲明表示：「我們哀悼這位為巴勒斯坦事業付出巨大犧牲的鬥士。」

岡本1947年出生於日本熊本縣，就讀鹿兒島大學期間加入激進派組織，之後為尋求海外活動據點，於1972年2月離開日本，並與PFLP展開合作。他的親哥哥是曾參與日航「淀號」劫機事件、據傳已在北韓去世的岡本武。

在1972年的盧德機場掃射事件中，約有100人死傷。執行犯共有3名日本人，包括岡本在內，其中兩人在現場身亡，岡本則遭以色列警方逮捕，被判處無期徒刑。

1985年，以色列與巴勒斯坦激進組織進行囚犯交換，岡本獲釋，之後以政治難民身分定居黎巴嫩至今。

由於其反以色列立場，岡本長年被部分巴勒斯坦人及黎巴嫩人視為英雄。PFLP當年曾與日本赤軍共同策劃盧德機場襲擊事件，岡本流亡後，其生活也一直由PFLP提供支援。

2023年5月東京舉行的一場集會中，岡本曾透過書面訊息表示：「我已經像是一名巴勒斯坦人了。」但並未進一步談及當年的襲擊事件。



日本赤軍成員岡本公三（中），攝於2022年5月，黎巴嫩貝魯特。（EPA時事）

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