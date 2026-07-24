美國對日關稅正式生效，上限12.5％：川普政府延續301條款制裁政策

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【華盛頓時事】美國政府24日以日本在打擊強制勞動方面措施不足為由，根據《1974年貿易法》第301條，正式對日本啟動最高12.5％的關稅措施。美方同時明文規定，對日本適用的關稅總稅率（含既有稅率）上限為12.5％。

另一方面，美國先前依據《1974年貿易法》第122條實施、針對全球所有進口商品一律加徵10％的臨時替代性關稅，也於24日到期失效。不過，川普政府隨即以301條款的新措施無縫接軌，使其重要貿易政策得以持續推行。

美國貿易代表署（USTR）23日宣布，將對約占美國進口總額99％、來自60個國家與地區的商品，實施最高12.5％的新關稅措施。301條款允許美國針對其認定的不公平貿易行為，祭出懲罰性關稅。

日本此次適用的關稅雖由原本的10％調升，但依據去年日美達成的貿易協議，美方仍設置了總稅率不得超過12.5％的優惠上限。

日本等國先前已與美方達成共識，雙方關稅總稅率上限原則上控制在15％以內，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也曾表示，美方將尊重既有貿易協議內容。



美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾，攝於3月16日法國巴黎。（AFP時事）

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