日本武士隊新任監督出爐：井口資仁掌兵符　目標洛杉磯奧運奪牌

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日本職棒（NPB）旗下負責國家隊營運的NPB Enterprise於25日宣布，前千葉羅德海洋隊總教練、現年51歲的井口資仁正式出任日本棒球代表隊「侍JAPAN」新任總教練，任期至2028年洛杉磯奧運。井口當天在東京舉行就任記者會表示：「侍JAPAN是一支以世界第一為目標的球隊，首先希望能在洛杉磯奧運奪下獎牌。」

井口的首場正式執教賽事將是今年11月舉行、以年輕球員為主體的亞洲職棒冠軍爭霸賽（Asia Professional Baseball Championship）。2027年則將率隊參加兼具洛杉磯奧運資格賽性質的國際棒球12強賽（Premier12），若能成為亞洲成績最佳隊伍，即可取得奧運參賽資格。

日本隊今年3月在世界棒球經典賽（WBC）首度無緣四強，時任總教練井端弘和因此卸任。

陪同出席記者會的侍JAPAN強化委員會委員長中村勝彥，也談及下屆WBC表示，希望仍由井口繼續率領國家隊出征。

井口資仁簡歷

井口資仁，1974年出生於東京都。畢業於國學院久我山高中及青山學院大學，大學時期即代表日本參加1996年亞特蘭大奧運，奪得銀牌。

1997年以選秀第一指名加盟福岡大榮鷹（現福岡軟銀鷹），以攻守俱佳、腳程出色的二壘手聞名，曾兩度獲得盜壘王。2005年挑戰美國職棒，效力芝加哥白襪隊，並隨隊奪得世界大賽冠軍。2009年重返日本球界加盟羅德隊，2017年退休後，於2018年至2022年間擔任羅德總教練。



井口資仁出任日本棒球代表隊「侍JAPAN」總教練，手持棒球接受媒體拍攝。7月25日下午，東京都港區



井口資仁出任日本棒球代表隊「侍JAPAN」總教練，手持隊旗接受媒體拍攝。7月25日下午，東京都港區



井口資仁出任日本棒球代表隊「侍JAPAN」總教練，於記者會發表談話。7月25日下午，東京都港區



新任日本棒球代表隊「侍JAPAN」總教練井口資仁

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