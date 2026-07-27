奈良「飛鳥・藤原宮都」列入世界文化遺產：日本世界遺產增至27處

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正在韓國釜山召開的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會26日正式決定，將奈良縣中部飛鳥時代遺跡群「飛鳥・藤原宮都」登錄為世界文化遺產。

世界遺產委員會指出，該遺址展現了與中國大陸、朝鮮半島交流及佛教傳入日本的歷史，也對後世文化產生深遠影響，是呈現東亞古代都城形成過程的重要實證。

這也是日本繼2024年「佐渡島金山」之後，第22項文化遺產獲登錄。若包含自然遺產，日本的世界遺產總數增至27處。

「飛鳥・藤原宮都」位於奈良縣明日香村、橿原市及櫻井市一帶，由19項文化資產組成，涵蓋6至8世紀日本古代都城遺跡，包括飛鳥宮遺址、藤原宮遺址，以及以國寶彩色壁畫聞名的高松塚古墳等。

該遺產於2007年以「飛鳥・藤原宮都及其相關資產群」名義列入世界遺產暫定名單，日本政府則於去年正式向UNESCO提出申請，強調其是唯一完整呈現東亞古代中央集權國家形成過程的重要文化資產。



飛鳥宮遺址與藤原宮遺址周邊景觀。奈良縣明日香村、橿原市（世界遺產「飛鳥・藤原」登錄推進協議會提供）



飛鳥宮遺址。5月29日，奈良縣明日香村



高松塚古墳國寶彩色壁畫「西壁女子群像」。（日本文化廳提供）



高松塚古墳。5月29日，奈良縣明日香村



藤原宮遺址。5月29日，奈良縣橿原市



龜虎古墳。5月29日，奈良縣明日香村



石舞台古墳。5月29日，奈良縣明日香村

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