高市稱無意立即成立皇位繼承專家會議　再度否認涉入「SANAE TOKEN」

Newsfrom Japan

日本眾議院預算委員會27日舉行閉會期間集中審查，高市早苗首相出席答詢。針對女性天皇、女系天皇及皇位繼承制度等議題，高市表示，目前「沒有打算立即設置新的專家諮詢會議」，並再次否認與以自己名字命名的加密資產「SANAE TOKEN」有任何關聯。

成立新專家會議的提議，是由中道改革聯合幹事長階猛提出。高市指出，關於秋篠宮家長男悠仁親王之後的皇位繼承問題，應考量悠仁親王的年齡及未來婚姻等情況，再進一步展開討論，認為現階段進行具體制度改革仍為時過早。

至於日前通過的《皇室典範》修正案，高市表示，政府在實際運作時，將尊重立法府的決定與意志。

另一方面，中道改革聯合議員後藤祐一質疑，高市秘書是否參與了「SANAE TOKEN」的製作。對此，高市回應稱：「我的事務所從未批准過此事。」她強調，無論是自己還是秘書，都不知道有人會發行並交易這項加密資產。



中道改革聯合幹事長階猛27日上午於眾議院預算委員會質詢



高市早苗首相27日上午在眾議院預算委員會答詢



中道改革聯合議員後藤祐一27日上午於眾議院預算委員會質詢



國民民主黨議員長友慎治27日上午於眾議院預算委員會質詢

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]