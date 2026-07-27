高市稱無意立即成立皇位繼承專家會議 再度否認涉入「SANAE TOKEN」
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日本眾議院預算委員會27日舉行閉會期間集中審查，高市早苗首相出席答詢。針對女性天皇、女系天皇及皇位繼承制度等議題，高市表示，目前「沒有打算立即設置新的專家諮詢會議」，並再次否認與以自己名字命名的加密資產「SANAE TOKEN」有任何關聯。
成立新專家會議的提議，是由中道改革聯合幹事長階猛提出。高市指出，關於秋篠宮家長男悠仁親王之後的皇位繼承問題，應考量悠仁親王的年齡及未來婚姻等情況，再進一步展開討論，認為現階段進行具體制度改革仍為時過早。
至於日前通過的《皇室典範》修正案，高市表示，政府在實際運作時，將尊重立法府的決定與意志。
另一方面，中道改革聯合議員後藤祐一質疑，高市秘書是否參與了「SANAE TOKEN」的製作。對此，高市回應稱：「我的事務所從未批准過此事。」她強調，無論是自己還是秘書，都不知道有人會發行並交易這項加密資產。
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