《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》等名作推理作家東野圭吾逝世　享壽68歲

Newsfrom Japan

以《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》等暢銷推理小說聞名、引領日本推理文學界的直木賞作家東野圭吾，23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲。葬禮已由家屬低調舉行。

東野圭吾1958年出生於大阪市，畢業於大阪府立大學。畢業後一邊擔任工程師，一邊從事創作，1985年憑藉《放學後》榮獲江戶川亂步獎，正式踏入文壇。

1999年以《秘密》獲得日本推理作家協會獎；2006年則憑描寫天才物理學家「湯川學」的「伽利略」系列作品之一《嫌疑犯X的獻身》，一舉奪得直木獎及本格推理大獎。

東野擅長將深刻的人性描寫與精巧的推理解謎結合，創作出多部暢銷作品。其中「伽利略」系列由福山雅治主演改編為電視劇與電影，其他多部小說也相繼影視化，奠定其日本國民作家的地位。

截至2023年，東野圭吾出版作品已達100冊，累計發行量突破1億冊，作品被翻譯成41個國家與地區的語言，並曾入圍具有國際權威的美國愛倫坡獎（Edgar Awards）及英國匕首獎（Dagger Awards）。

此外，《解憂雜貨店》榮獲中央公論文藝獎，《當祈禱落幕時》則獲得吉川英治文學獎。原定今年8月推出「伽利略」系列最新作《永遠的記憶》。

東野圭吾於2023年獲頒紫綬褒章及菊池寬獎，並曾於2009年至2013年間擔任日本推理作家協會理事長。



作家東野圭吾

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]