ICC院長籲日本防止亞洲國家退出：因應美國施壓

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【大阪時事】針對川普政府加強施壓《國際刑事法院》（ICC，位於荷蘭海牙）締約國退出法院，ICC院長赤根智子27日呼籲日本發揮影響力，表示：「日本是非常重要的締約國之一，希望能努力避免亞洲國家退出ICC。」她是在大阪市演講後接受媒體採訪時作上述表示。

赤根指出，美國施壓的影響已逐漸顯現，委內瑞拉已宣布退出ICC，非洲北部的查德等多個國家也正面臨強烈遊說。不過她強調，目前仍無法確定是否會出現大規模退約潮，並表示：「雖然確實是一場危機，但我們並沒有輸。」她也透露，ICC目前持續獲得締約國支持，法院運作仍能正常維持。

由於美國也進一步加強對ICC相關人士的制裁，可能影響職員薪資發放等行政作業。赤根表示，ICC已透過歐洲企業協助處理相關業務，並運用聯合國的傷害保險制度等方式，建立不受制裁影響的運作機制，盡力避免制裁對相關人員造成不便。

川普政府反對ICC調查美軍涉嫌戰爭罪，以及對以色列總理納坦雅胡發布逮捕令。美國國務卿魯比歐本月13日表示，由於美國並非ICC締約國，法院的作法已威脅美國主權，因此美方將推動締約國退出ICC。



國際刑事法院（ICC）院長赤根智子27日下午在大阪市接受媒體採訪

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