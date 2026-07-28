高知縣黑潮町飆40.7度：四國今年首個「酷暑日」、高溫將持續兩週

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【東京時事】日本西部28日受到中心位於九州西方海域的高氣壓籠罩，各地晴朗炎熱，氣溫大幅攀升。日本氣象廳表示，高知縣黑潮町下午2時38分測得40.7度高溫，為四國今年首次出現最高氣溫達40度以上的「酷暑日」，也是日本今年第7天出現酷暑日。

九州、中國、近畿等地也有多處氣溫逼近40度，包括宮崎市宮崎機場測得39.6度、廣島縣大竹市39.5度、三重縣津市39.4度，以及奈良縣十津川村39.1度。

氣象廳指出，7月下旬以來的異常高溫，是因籠罩日本本州附近的太平洋高氣壓，與來自大陸上空的青藏高壓重疊所致。在強烈日照與下沉氣流作用下，暖空氣持續累積，尤其東海地區升溫最為明顯。

根據預測，關東甲信地區高溫天氣將持續至8月2日前後；東海、西日本及奄美地區則預料未來兩週仍有許多地方最高氣溫達35度以上的「猛暑日」，西日本部分地區也可能再次出現40度以上的酷暑日。

日本氣象廳異常氣象資訊中心主任經田正幸表示，每年7月下旬至8月上旬原本就是一年之中最炎熱的時期，呼籲民眾務必做好防暑與預防熱中暑措施。



高知縣黑潮町入野海岸。（資料照片）



日本氣象廳異常氣象資訊中心主任經田正幸28日下午說明東海地區高溫形成原因。（東京都港區）

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