熊本發生規模7.1強震：最大震度7　有明海、八代海發布海嘯注意報

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【東京時事】日本熊本縣28日下午4時27分左右發生強烈地震，震央位於熊本縣熊本地方，熊本縣宇城市與冰川町觀測到日本最高等級的震度7。根據日本氣象廳資料，震源深度約10公里，地震規模推定為芮氏規模7.1。

氣象廳已針對福岡、佐賀、長崎及熊本四縣沿岸的有明海與八代海發布海嘯注意報，並預定於當天下午5時30分召開記者會說明最新情況。

日本原子力規制廳表示，目前已確認九州電力玄海核電廠（佐賀縣）、川內核電廠（鹿兒島縣），以及四國電力伊方核電廠（愛媛縣）均未發現異常。

熊本縣曾於2016年發生「熊本地震」。當年4月14日發生規模6.5地震，益城町觀測到震度7；同月16日再發生規模7.3主震，益城町與西原村同樣測得震度7。

各地觀測到的主要震度如下：

震度7：熊本縣宇城市、冰川町

震度6強：熊本市、八代市、宇土市、美里町、益城町

震度6弱：合志市、大津町、西原村、御船町、上天草市、蘆北町

震度5強：熊本縣山鹿市、長崎縣南島原市、鹿兒島縣薩摩川內市

震度5弱：熊本縣玉名市、長崎縣雲仙市、鹿兒島縣阿久根市、福岡縣柳川市、佐賀縣神埼市、宮崎縣延岡市



日本氣象廳公布28日下午4時27分左右發生地震的相關資訊。（翻攝自日本氣象廳官網）

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