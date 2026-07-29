熊本強震增至13死　永旺夢樂城、日本製紙工廠多人失聯　近萬人避難

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日本熊本縣發生最大震度7強震後，警方、消防與自衛隊29日持續搜救失聯民眾。日本首相高市早苗當天表示，截至上午8時30分，包括仍在確認中的案例，死亡人數已增至13人。

受災最嚴重的包括位於嘉島町的永旺夢樂城熊本（Aeon Mall Kumamoto）及八代市的日本製紙八代工廠，兩地均有多人失聯。其中，永旺夢樂城已確認有2人死亡。

地震發生於28日下午4時27分左右，震央位於熊本縣熊本地方，宇城市與冰川町觀測到最大震度7，八代市、熊本市等地則觀測到震度6強。

熊本縣災害對策本部表示，截至29日上午9時30分，已確認3人死亡、5人呈現心肺停止狀態。

永旺夢樂城熊本方面，約200人自建築物撤離後發生爆炸，造成二樓部分坍塌。據悉仍有人受困建築物內，搜救人員正針對有呼救反應的區域持續展開搜索。

另一方面，日本製紙八代工廠煙囪倒塌，共有11人受困，其中2人被救出時已呈心肺停止狀態，另有2人重傷，其餘7人仍下落不明。

截至目前，熊本縣共設置465處避難所，避難人數達9,872人。地震造成大量房屋倒塌，共接獲677件119報案，其中291件為火災等需要出動救援的案件。

此外，宇城市、宇土市、八代市及冰川町等地至少5萬6,000戶停水，約3萬6,700戶停電。由於未來數日最高氣溫預料仍將超過35度，日本當局也呼籲災區民眾慎防熱中暑。

熊本縣曾於2016年4月14日及16日接連發生最大震度7的「熊本地震」。日本氣象廳提醒，此次地震發生後約一週內，仍須防範最大震度7等級的強烈餘震。



地震造成嘉島町「永旺夢樂城熊本」建築嚴重受損。（7月28日下午）



爆炸導致「永旺夢樂城熊本」建築嚴重受損，警方與消防人員29日上午在現場展開搜救。（熊本縣嘉島町）



爆炸造成嚴重損毀的「永旺夢樂城熊本」及周邊道路。（7月29日上午，熊本縣嘉島町）

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