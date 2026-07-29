熊本強震後持續停水停電：災民排隊領水　避難生活艱困

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熊本縣宇城市28日遭遇最大震度7強震後，災區至今仍持續停水。29日中午，來自宮崎縣、由日本國土交通省派遣的供水車抵達宇城市公所時，大批災民頂著高溫排隊領取飲用水。

一名70歲、自備18公升儲水桶的宇城市男性自營業者表示，家中停水後已沒有飲用水，便利商店也買不到物資，「真的很感謝有供水車，不知道停水還要持續多久，用完後還會再來領水。」

宇城市的小川防災據點中心目前收容約500名避難民眾，由於停水、停電仍未恢復，居民在無法使用冷氣的酷暑中生活，處境相當艱困。避難所目前主要依靠庫存物資提供食物。

同樣觀測到震度7的冰川町，「八代北部地域醫療中心」自28日晚間地震發生後整夜接收傷患。院方表示，大多數患者傷勢輕微，但院內一度陷入混亂。

在震度6強的八代市，作為避難所的代陽社區中心因停水而設置簡易廁所。男性職員表示，目前無法確定下一批飲水與食物何時送達，加上餘震持續，居民普遍感到不安。

熊本市南區一間便利商店也受到震度6強搖晃影響，店員忙著整理散落一地的商品，同時仍有許多民眾前來搶購飲用水、麵包及泡麵等生活物資。64歲店長表示，便當預計仍可正常配送，店方將一邊防範餘震，一邊持續營業。



熊本縣宇城市災民29日下午在宇城市公所前排隊向供水車取水

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