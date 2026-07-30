豐田九州工廠恢復後再停工　半導體業急查災情

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熊本縣發生震度7強震後的隔天（29日），在熊本設有據點的半導體相關企業持續停工，全面檢查設備受損情況。另一方面，豐田汽車雖一度恢復生產，但隨後再次停工。由於零組件供應商等整體供應鏈受災情況仍未完全掌握，九州地區製造業恢復生產恐需一段時間。

豐田汽車九州（福岡縣宮若市）29日上午恢復福岡縣內3座工廠運作，但傍晚再度停工。目前預計至少停工至31日，8月之後是否恢復生產仍未定。

大發工業也再次停止剛恢復運作的大分工廠（大分縣中津市），並與久留米工廠（福岡縣久留米市）一同停工至31日。本田則將熊本製作所（熊本縣大津町）的停工期限，由原訂29日晚間延長至31日。日產汽車也決定30日及31日在福岡縣內兩座工廠部分產線停工。

另一方面，熊本縣內多數半導體工廠仍維持停工。

瑞薩電子（Renesas Electronics）29日開始檢查位於熊本市的川尻工廠及錦町的錦工廠設備。雖然空調與供電系統正常，但廠房牆面出現裂縫，部分區域也有漏水情形。

Sony集團旗下半導體子公司正持續確認熊本科技中心（菊陽町）的受損狀況；三菱電機也停止熊本兩座半導體工廠的生產。

東京威力科創（Tokyo Electron）則表示，正為合志事業所（合志市）及大津事業所（大津町）於下週正式恢復運作做準備。

全球最大晶圓代工廠台灣積體電路製造公司（TSMC）表示，熊本工廠（菊陽町）的供水、供電及安全系統均正常運作，但「製造設備的重新校正仍需一定時間」。鄰近正在興建中的第二工廠曾一度停工，確認安全後已恢復施工。

此外，日本製紙表示，八代工廠（八代市）煙囪受損，目前仍無法掌握設備整體受災狀況。三菱化學集團則指出，宇土市熊本工廠有窗戶玻璃破裂等災情，復工時間尚未決定。



豐田汽車公司商標。（EPA時事）



全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）熊本工廠，29日中午攝於熊本縣菊陽町。（時事通信包機拍攝）

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