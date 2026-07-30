國土地理院公布地殼變動：八代市地表向東北位移87公分

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針對28日熊本縣最大震度7地震，日本國土地理院29日公布，利用GPS等電子基準點分析地震前後的位置變化，結果顯示熊本縣八代市地表向東北方向位移約87公分。

國土地理院在全國約1300處設置電子基準點持續監測地殼變動。2016年熊本地震時，南阿蘇村曾觀測到約97公分的位移。

根據分析，八代市「千丁」基準點變動最為明顯，不僅向東北方向移動約87公分，地面還下沉約32公分。此外，熊本市南區「城南」基準點向北移動約43公分，八代市「泉」基準點則向南移動約17公分，顯示此次地震造成大規模地殼變形。

依據基準點資料建立的斷層模型推估，此次震源斷層長約32公里、寬約7.9公里，斷層滑移量約2.2公尺。

另一方面，透過地球觀測衛星「大地二號」（ALOS-2）雷達影像分析發現，靠近震央的日奈久斷層帶，西北側最大位移約50公分，東南側最大約10公分。



民眾行經熊本城因地震崩落的石垣附近，28日攝於熊本市中央區

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