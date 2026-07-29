日本人口跌破1.2億人：減少91萬創新高　外國人首度突破400萬

Newsfrom Japan

日本總務省29日公布截至今年1月1日、依住民基本台帳統計的人口資料。日本籍人口較去年減少91萬6744人（減幅0.76%），降至1億1973萬6483人，連續17年減少，且減少人數創歷史新高，日本人口也首度跌破1.2億人大關。

另一方面，外國籍居民增加35萬3696人（增幅9.62%），達403萬1159人，不僅創下自2013年開始統計以來新高，也首度突破400萬人。

總務省指出，新冠疫情結束後，外國人口自2023年起持續增加。2025年自海外遷入日本的人數達72萬988人，再度刷新歷史紀錄。

若以都道府縣來看，日本籍人口僅東京都連續第3年增加，其餘46個道府縣均持續減少。東京都增加1萬2540人（0.09%），總人口達1329萬3851人，占全國日本籍人口11.10%。人口減幅最大的是秋田縣（1.95%），其次為青森縣及高知縣（均為1.70%）。

2025年日本新生兒數僅67萬467人，再創歷史新低；死亡人數則達159萬3475人，死亡比出生多出92萬3008人，全國沒有任何一個都道府縣出現自然增加。

另一方面，遷入人口多於遷出人口的「社會增加」共有7個都府縣，其中東京都最多，淨增加6萬6661人。

日本籍與外國籍人口合計後，全國總人口為1億2376萬7642人，較去年減少56萬3048人（0.45%）。東京、名古屋及關西三大都市圈人口合計6597萬9272人，雖已連續6年減少，但仍占全國人口逾半。

按總人口計算，僅東京都、大阪府及千葉縣呈現增加。其中東京都增加7萬5019人（0.54%），達1407萬7553人；大阪府增加3365人（0.04%），轉為正成長；千葉縣增加2169人（0.03%），總人口631萬3748人。



2025年2月，東京都內道路上的行人。（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]