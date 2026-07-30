永旺夢樂城熊本爆炸事故釀3死　社長鞠躬道歉：深感歉意

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針對熊本縣發生最大震度7地震後，位於嘉島町的「永旺夢樂城熊本」發生爆炸事故，永旺（AEON）社長吉田昭夫29日在熊本市召開記者會表示，已確認有3名專櫃店員死亡，並致歉表示：「造成寶貴生命喪失的悲劇，我們深感沉重。對罹難者家屬表達最深、最誠摯的歉意。」

AEON方面在記者會說明，28日事發當天約有3000名顧客在館內消費。地震發生約30分鐘後、下午5時左右，員工已將所有顧客疏散至館外，並向總公司回報「顧客已全數完成避難，員工疏散也幾乎完成」。

爆炸則發生於當天下午5時50分左右，地點位於購物中心2樓。AEON在向警方及消防單位通報後，立即確認館內204家專櫃店及AEON集團約2700名員工的安危。據了解，當時仍有8名店員留在館內，目前已確認3人死亡、1人心肺功能停止，另有3人下落仍未明。

根據AEON的防災手冊，地震等災害發生後完成避難者不得再返回館內。不過吉田表示：「目前仍無法確認，是少數人當時沒有撤離，還是撤離後又返回館內。」

至於爆炸原因，AEON指出，爆炸地點疑似位於館外液化石油氣（LP瓦斯）儲槽通往餐飲區的供氣管線途中，研判瓦斯外洩的可能性相當高。

吉田表示：「我們將以搶救人命為最優先，並與消防單位密切共享資訊，全力查明事故原因。」



AEON社長吉田昭夫29日下午在熊本市召開記者會，說明AEON Mall熊本爆炸事故



AEON社長吉田昭夫（中）等人在記者會上就AEON Mall熊本爆炸事故鞠躬致歉，29日下午攝於熊本市中央區

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