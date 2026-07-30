熊本地震死亡增至18人：搜救持續、逾萬人避難

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熊本縣發生最大震度7強震後，縣警、消防等單位30日持續搜尋失聯者。根據熊本縣災害對策本部統計，截至30日上午11時，已確認18人死亡、6人心肺功能停止、5人重傷。地震發生已進入第2天，但整體災情仍未完全掌握，縣災害對策本部正持續確認各地受災情況。在停水、停電持續的情況下，約有1萬人被迫前往避難所避難。

內閣官房長官木原稔30日上午在記者會表示，包括仍在調查是否與災害有關的死亡案例在內，死亡人數已達28人。

根據熊本縣災害對策本部資料，此次地震已造成86人傷亡。其中，嘉島町永旺夢樂城熊本因爆炸導致2樓坍塌，共有12人獲救，但已有6人死亡、1人心肺功能停止。

另外，八代市日本製紙八代工廠煙囪倒塌事故中，獲救的10人當中已有8人確認死亡，另有1人仍下落不明，搜救工作仍在持續。

各地也陸續確認有民宅倒塌、橋梁橋墩傾倒等災情，但房屋等整體受損情況仍未完全釐清。截至30日上午7時30分，全縣415處避難所共收容1萬467名避難民眾。

此次地震也造成基礎設施中斷，全縣約2萬2950戶停電；宇城市、宇土市、八代市及冰川町等地，至少7萬4800戶停水。部分醫療機構也遭受損害，日本災害派遣醫療隊（DMAT）已進駐災區提供醫療支援。

由於當地連日預估最高氣溫將超過35度，熊本縣政府已在日本自衛隊協助下，於避難所及社福機構設置簡易型冷氣設備，以防止避難民眾中暑。

日本氣象廳表示，自此次強震發生後，截至30日上午8時，共觀測到253次人體可感受到的餘震（震度1以上），其中包括4次震度5弱、14次震度4。

2016年熊本地震時，在首次觀測到震度7後約28小時，又再次發生震度7強震。因此，氣象廳呼籲民眾，未來約一週內仍須警戒可能出現最大震度7等級的地震。



救難人員持續在倒塌民宅進行搜救作業。30日上午攝於熊本縣八代市



消防人員在AEON Mall熊本持續進行搜救行動。30日上午攝於熊本縣嘉島町



地震造成日本製紙八代工廠煙囪倒塌。28日下午，熊本縣八代市。（八代廣域行政事務組合消防本部提供）

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