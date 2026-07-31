日本宣布食品消費稅降至1％兩年　高市：不靠赤字國債

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日本首相高市早苗30日下午正式宣布，現行8%的食品消費稅將自明年4月起，限時兩年調降至1%；其餘1%的負擔則透過現金補助中低收入戶方式補足，使食品消費稅「實質歸零」。

高市在首相官邸受訪時表示，這是1989年日本導入消費稅制度以來，首次調降稅率。

她表示，減稅財源將透過檢討租稅優惠、削減補助及增加非稅收入等方式籌措，「將不依賴赤字國債，以維持市場信心」。

高市並強調，兩年後將由她負責恢復原有稅率，相關法案也不會納入可依景氣延長減稅期限的「景氣條款」。

政府預計8月上旬完成減稅方案內閣決議，並於秋季臨時國會提出相關法案，力拚盡速完成立法。

稍早，高市在自民黨臨時幹部會議要求黨內儘速完成整合，獲全體一致支持。自民黨與日本維新會也確認共同推動減稅方案。

食品消費稅「實質零稅率」方案，最初由跨黨派「社會保障國民會議」提出，並納入中期報告，與在野黨主張的現金補助並列。



前外務大臣河野太郎30日上午於國會接受媒體採訪



日本首相高市早苗30日下午於首相官邸接受媒體採訪

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