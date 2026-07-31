熊本強震衝擊九州半導體「矽島」產業：將推動全力復工

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熊本縣發生最大震度7地震後，周邊半導體工廠大多停工，重創有「矽島（Silicon Island）」之稱的九州半導體產業聚落。

由於半導體被譽為「產業之米」，廣泛應用於汽車、家電等各類產品，一旦供應受阻，恐波及多項產業，各企業正全力投入復工作業。

瑞薩電子29日晚間已恢復熊本縣錦工廠生產，該廠主要生產汽車用微控制器；川尻工廠則力拚8月5日恢復營運。該廠在2016年熊本地震後，也曾停工約一個月才恢復原有產能。

三菱電機30日部分恢復熊本兩座工廠運作；荏原製作所也在確認安全後，恢復南關町半導體設備工廠生產。

東京威力科創（Tokyo Electron）表示，熊本兩座工廠目前因檢查暫停運作，社長河合利樹預估最快下週初即可恢復。

另一方面，Sony集團雖已恢復長崎、大分工廠生產，但熊本菊陽町影像感測器工廠仍持續停工；TOPPAN Holdings玉名市半導體材料工廠也仍停止運轉。

全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）表示，熊本工廠建築結構安全無虞，但製造設備重新校準仍需一段時間；第二工廠在短暫停工後已恢復施工。

早稻田大學研究所教授長內厚指出，半導體工廠擁有無塵室及精密設備，其安全標準不同於一般建築，因此復工前必須經過更嚴密檢查。他表示，真正值得關注的是「能否快速恢復生產」，而非停工本身。

九州自1960年代起便憑藉豐富水資源發展半導體產業，近年在日本政府扶植及國際企業投資下再度快速成長。根據九州半導體暨數位創新協議會統計，目前九州已有超過700處半導體相關據點。



台積電熊本工廠。攝於7月29日下午，日本熊本縣菊陽町

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