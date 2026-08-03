東京熊本館湧現人潮：民眾以消費、捐款力挺震災災區

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熊本縣發生最大震度7強震後，位於東京都的熊本縣物產館「銀座熊本館」連日湧現排隊人潮。不少民眾表示，希望透過購買熊本特產及捐款，為災區盡一份心力。

「無法把這當成別人的事」、「希望多少能幫上一點忙。」許多民眾紛紛前往銀座熊本館，以實際行動聲援災區。

熊本縣東京事務所表示，地震發生隔天（7月29日）的營業額已超過旺季假日的兩倍。館方人員表示：「這麼長的隊伍非常少見。」館內販售的「地瓜紅豆包」及芥末蓮藕等熊本名產最受歡迎。

一名56歲、住在千葉縣浦安市的女性自營業者表示，她住在熊本縣冰川町的親戚住家受損，由於暫時無法寄送救援物資，因此特地前來購物，希望盡一點心意。她還購買印有熊本熊圖案的哨子，表示打算分送給家人作為防災用品。

一名64歲、住在東京都板橋區的公司職員表示，今年7月才因出差造訪熊本市，「如果時間點不同，也可能是我受災。抱著百分之百支持熊本的心情，所以買了一些點心。」

館內設置的募款箱，僅7月29、30日兩天便募得約200萬日圓善款。

熊本縣東京事務所副所長松岡滿男表示：「大家溫暖的心意，是熊本縣民最大的支持與鼓勵，也懇請各界持續給予協助。」



熊本縣物產館「銀座熊本館」外大排長龍。攝於7月31日下午，東京都中央區



熊本地震發生後，民眾在東京都中央區「銀座熊本館」捐款支援災區。攝於7月30日下午

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