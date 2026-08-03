熊本震災災區酷暑難耐：熊本市飆40.3度　開放飯店避難、臨時住宅動工

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熊本縣發生最大震度7地震後，災區3日持續遭遇嚴酷高溫。熊本市最高氣溫達40.3度，創下縣內有觀測紀錄以來首次突破40度的「酷暑日」。4日將屆滿震後一週，目前仍有8500多人持續避難，熊本縣已開始受理安排災民入住飯店等住宿設施的「第二階段避難」，宇城市與冰川町也已展開臨時住宅建設工程。

根據熊本縣災害對策本部統計，截至3日上午，包含仍在調查是否與災害有關的案例，死亡人數增至38人。其中，一名70多歲女性疑因中暑身亡，可能成為此次地震首起「災害相關死亡」案例。

目前全縣已有4622棟住宅受損，約4萬6700戶仍處於停水狀態。全縣206處避難所共收容8556人，另有部分民眾仍持續在車內過夜，自主避難。

3日當天，熊本縣菊池市也測得40.2度高溫，甲佐町則達39.8度，縣內多地持續出現35度以上的危險高溫。考量避難所環境及高溫風險，熊本縣新增開放宇土市、宇城市、八代市及冰川町的飯店與旅館，提供災民入住避難。

縣政府表示，此次地震所有受災民眾皆可申請，自3日起已在各避難所發放說明資料，並開放透過線上申請表登記。待飯店、旅館完成收容安排後，最快可於4日起入住。

此外，縣府也計畫設置專線客服中心。熊本縣知事木村敬2日表示，將加快作業，希望讓災民能夠儘早入住安全舒適的住宿設施。

另一方面，受災最嚴重的宇城市與冰川町已開始興建應急臨時住宅，其中宇城市將興建50戶、冰川町20戶，預計自9月起陸續開放入住。



高溫酷暑下，民眾前往供水站取水。8月3日上午，熊本縣宇城市



臨時住宅工程動工，相關人員確認建物配置。8月3日下午，熊本縣宇城市



已開始興建臨時住宅的工地。8月3日下午，熊本縣宇城市



民眾在酷暑中清理倒塌建築物。8月3日下午，熊本縣八代市

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