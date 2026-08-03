川普稱日本要求匯市干預，並稱「美方也能從中獲益」

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【華盛頓時事】美國總統川普2日表示，針對美國貨幣當局在外匯市場配合買進日圓、支援日圓匯價一事，日本曾向美方提出請求。

川普在空軍一號上接受媒體採訪時表示，日本因日圓貶值而「尋求協助」，並強調美國透過此次干預也能獲得利益，「這對全球經濟也是一件好事」。

他表示：「這是友誼的象徵，我們始終會支持日本。」

對於為何同意干預匯市，川普表示，美日關係良好，加上美國財政基礎十分穩健，因此願意提供協助。「日本一直對我們非常友善。」

日本與美國貨幣當局於7月31日實施聯合買進日圓、賣出美元的協調干預，這也是自2011年東日本大震災後，時隔15年再次進行日美聯合干預；若就買進日圓干預而言，更是自1998年亞洲金融風暴以來首次。

據美國財政部相關人士透露，美方事前已向多家金融機構通知可能實施買進日圓干預，顯示此次為矯正日圓過度貶值而採取的罕見措施。



美國總統川普2日在空軍一號上接受媒體採訪。（AFP時事）

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