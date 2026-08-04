熊本永旺爆炸釀2員工罹難：公司坦承曾要求返回店內、對此鄭重致歉

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熊本縣嘉島町「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」爆炸事故中，進駐商場的生活雜貨公司「Habita」（熊本市）3日表示，地震發生後，曾要求已疏散至戶外的兩名女性員工中的一人返回館內，將營業額現金移至保險箱。不久後兩人遭遇爆炸身亡。Habita營業部長湯瀨剛二對此致歉，表示「除了後悔，還是後悔」。

公司指出，罹難者為22歲正職員工大竹玖瑠美，以及25歲女性約聘員工。兩人在地震發生後先協助引導顧客避難，隨後撤離至戶外停車場，但之後接獲店長指示，要求返回位於2樓的店鋪，將當天營業所得移至1樓保險箱保管。

湯瀨剛二3日下午接受媒體採訪時表示，他曾透過店長轉達：「如果能夠返回館內，就請把營業款放進保險箱。」同時也要求員工返回前，須先取得永旺方面的同意。

爆炸發生於7月28日下午5時50分左右。Habita表示，大竹等兩人約於爆炸前35分鐘返回館內，當時入口附近一名熟識的永旺員工還提醒她們：「要小心喔。」

8月2日晚間，大竹玖瑠美的守靈儀式舉行，Habita社長上野景真等人出席致哀。據悉，家屬含淚表示：「我們絕對不會原諒。」湯瀨則哽咽表示：「如果不是我提到營業款的事，就不會發生這樣的悲劇。我真的無法原諒自己，為什麼沒有預見風險。」



Habita營業部長湯瀨剛二就永旺夢樂城熊本爆炸事故召開記者會並致歉。8月3日下午，熊本市



永旺夢樂城熊本爆炸事故罹難者大竹玖瑠美的靈柩，由靈車載離殯儀館。8月3日下午，熊本市西區

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