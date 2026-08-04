高市首相首度視察熊本震災：宣布列為「激甚災害」並編列預備金

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日本首相高市早苗3日前往遭受最大震度7地震重創的熊本縣視察，並於熊本市向媒體宣布，政府將此次地震指定為「激甚災害」，且適用不限定災區範圍的「本激」標準，同時也將依《特定非常災害特別措置法》指定為「特定非常災害」，並計畫於4日內閣會議決定動用超過200億日圓預備金投入救災。

高市表示，政府將進一步加強主動配送救援物資（Push型支援）及災後復原工作，「會盡一切努力，讓災民能夠早日恢復安心的正常生活。」她也呼籲受災地方政府，不必顧慮財政負擔，全力投入緊急應變與災後重建。

這也是7月28日地震發生以來，高市首度赴災區視察。若列為激甚災害，中央政府將提高道路、橋梁、農業設施等災後重建補助比例；指定為特定非常災害後，也可適用駕照有效期限延長等行政特別措施。

抵達熊本後，高市搭乘陸上自衛隊直升機，從空中視察發生爆炸事故的永旺夢樂城熊本，以及煙囪倒塌造成重大傷亡的日本製紙八代工廠。

由於熊本市3日最高氣溫突破40度，高市也前往受災嚴重的冰川町避難所慰問災民、聽取意見，並在熊本縣廳與知事木村敬會談。木村提出改善避難所生活環境，以及儘速指定激甚災害、特定非常災害等訴求。

震災發生約一週後，日本政府判斷搜救工作已大致完成，後續政策重點將轉向預防災害相關死亡及加速生活基礎設施復原。



高市早苗首相於設於熊本縣冰川町冰川中學的避難所慰問災民。8月3日下午（代表攝影）



高市早苗首相（中）於熊本市接受媒體採訪，右為熊本縣知事木村敬。8月3日下午，熊本市中央區（代表攝影）

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