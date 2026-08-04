熊本強震滿一週：仍有逾8000人避難　住宅受損突破1萬2000棟

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熊本縣發生最大震度7強震至4日已滿一週。在連日酷暑下，目前仍有超過8000名災民安置於16個市町、150處避難所，受災民眾生活仍充滿不安。隨著災情逐步統計，已有超過1萬2000棟住宅受損，部分地區持續停水。

熊本縣災害對策本部表示，截至4日上午7時30分，死亡人數為38人，其中包括1名疑似因中暑造成的災害相關死亡，以及1件仍在調查中的災害相關死亡案件。嘉島町「永旺夢樂城熊本」爆炸事故造成7人死亡，日本製紙八代工廠煙囪倒塌則造成9人罹難。

避難人數已由7月30日高峰時415處避難所、1萬467人，下降至目前150處避難所、8222人，但仍有不少民眾選擇車宿等自主避難，官方尚未掌握完整人數。

目前已確認住宅受損1萬2276棟，其中全倒及半倒1745棟、部分受損5532棟，以宇城市約4600棟、八代市約2500棟、冰川町1261棟最為嚴重，未來數字仍可能增加。

截至4日上午，八代市、宇城市等4個市町仍有約4萬4000戶停水，熊本市則已於3日恢復供水。

災區連日高溫，3日熊本市首度觀測到攝氏40度以上極端高溫。為防止災害相關死亡增加，縣政府已啟動「飯店避難」措施，安排災民入住旅館，同時在宇城市及冰川町展開臨時組合屋興建工程。

另一方面，地震也重創觀光業。根據熊本縣統計，7月28日至31日累計取消住宿約6萬5500人次，估計損失約9億日圓。

不過，各界支援也持續湧入，目前受災地區收到的故鄉納稅捐款已達7億3000萬日圓，東京都的熊本縣物產館也湧入大量民眾，以消費及捐款方式聲援災區。



民眾在酷暑中撐傘行走於災區。攝於8月4日上午，熊本縣冰川町



地震發生滿一週的「永旺夢樂城熊本」。攝於8月4日上午，熊本縣嘉島町



地震造成建築物倒塌。攝於8月4日上午，熊本縣冰川町

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