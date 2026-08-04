防衛白皮書：因應「新型作戰模式」成當務之急、強調以綜合國力應對中國

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日本防衛大臣小泉進次郎4日在內閣會議報告《2026年版防衛白皮書》。白皮書因應無人機與人工智慧（AI）帶動的「新型作戰模式」，首度增設專章，強調日本必須加速建構相關應對能力；同時對中國軍方持續向太平洋擴張活動表達警戒，指出應以「綜合國力」加以因應。

白皮書指出，俄烏戰爭已展現低成本無人載具結合傳統飛彈的大規模複合攻擊模式，也凸顯長期作戰下平時儲備及持續應變能力的重要性。

對於中國軍事動向，白皮書延續近年的表述，指出中國是「日本及國際社會的重大關切事項，也是最大的戰略挑戰」。日本除將深化與盟友及理念相近國家的合作外，也必須提升整體國力。

白皮書提到，中國兩艘航空母艦於2025年6月首度同時在太平洋活動，顯示其遠洋作戰能力持續提升；另就同年12月中國艦載機對日本自衛隊飛機進行雷達照射一事，批評是「危險行為，極為令人遺憾」。

在強化防衛力方面，白皮書強調導入軍民兩用（Dual-use）技術的重要性，指出提升日本科技實力與創新能力，是綜合國力的重要支柱，並有必要建立自主防衛技術基礎。

此外，白皮書介紹政府今年4月修訂《防衛裝備移轉三原則》及其運用方針，取消限制國產防衛裝備出口的「五類型」限制，認為透過共享裝備、生產及維修體系，有助於深化與盟邦及理念相近國家的合作。

至於北韓，白皮書則指出，北韓與俄羅斯軍事合作迅速深化，恐使其軍事能力在中長期持續提升。



日本首相高市早苗（右起第三人）等人出席4日內閣會議



台灣國防部於2025年12月17日公布的中國航空母艦「福建號」照片。（拍攝時間、地點未公開）

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