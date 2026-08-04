日本擬收緊永久居留資格：收入須持續高於日本人平均

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日本出入國在留管理廳4日公布永久居留許可審查指引修正草案，首度明確指出，永久居留（永住）屬於「必須特別審慎審查」的資格，並提高申請門檻，包括要求申請人收入須持續高於日本家庭平均所得。

根據《出入國管理及難民認定法》，永久居留須符合三項條件，包括品行良好、具備獨立生活能力，以及符合日本利益。

修正草案提高了生活能力標準，除要求收入高於日本家庭平均外，也新增退休後預估年金須達到「以高於日本人平均收入繳納厚生年金30年」的水準。

此外，在「符合日本利益」方面，草案新增要求申請人須積極且具體地為日本帶來利益，並將日語能力、日本制度及規範的理解程度，以及是否讓義務教育年齡子女就學等，列為審查參考因素。

截至2025年底，日本約有412萬名外籍居民，其中約94萬人持有永久居留資格。入管廳表示，根據永久居留者使用生活保護比例已與日本人相近的調查結果，因此決定提高審查標準。

新規預定10月正式公布，明年4月起實施；其中收入條件將回溯適用於今年4月以後提出的申請案件。



日本出入國在留管理廳所在的中央合同廳舍第6號館。（2024年5月攝於東京都千代田區）

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