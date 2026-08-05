日本上半年食品出口創新高：年增10.9％　綠茶、鰤魚帶動成長

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日本農林水產省4日公布，2026年1至6月農林水產品及食品出口額達8977億日圓，較去年同期成長10.9%，創下歷年同期新高。

雖然增幅低於去年同期超過15%的成長率，但出口金額仍刷新紀錄。

依品項來看，綠茶、鰤魚（青魽）、綜合調味醬等23項產品皆創下歷史新高。

其中成長最顯著的是綠茶，出口額年增83.5%，達482億日圓，主要受惠於歐美及東南亞市場抹茶拿鐵、抹茶甜點需求持續增加。

北美及南韓市場需求強勁，加上價格上漲，鰤魚出口額也大增69%，達434億日圓。

至於政府積極推動出口的日本米，出口金額雖增加11.6%，但出口數量卻減少13.7%，推測是日本國內米價居高不下，影響海外市場銷售。

依出口地區來看，美國仍是最大市場，出口額達1626億日圓，年增15.3%；越南增加35.4%，南韓增加20.5%。



美國加州洛杉磯咖啡店販售的抹茶飲品。（資料照片，AFP時事）

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