熊本地震一週：台積電、索尼等半導體工廠可望8月全面恢復生產

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熊本縣發生最大震度7地震滿一週後，受災停工的索尼（Sony）集團、全球最大晶圓代工廠台灣積體電路製造公司（TSMC）等位於熊本縣內的半導體工廠已陸續恢復運作。

包括三菱電機在內，各家公司預計可於本月內恢復至震災前的生產體制。

此次災情較10年前熊本地震輕微，加上累積過去災後復原經驗，使復工速度明顯加快。

索尼生產影像感測器的熊本Technology Center（菊陽町）已開始分階段恢復生產。2016年熊本地震時花了約3個半月才完全復工，本次則預估可於1個月內恢復，主要得益於建立災後現場確認制度，以及平時持續進行地震應變演練。

TSMC也於3日宣布熊本工廠已完成復原。

三菱電機則逐步恢復兩座生產功率半導體工廠的產能。其中，2016年曾受損的合志市工廠後續增設耐震設備；去年新建的菊池市工廠則採用隔震結構。

瑞薩電子（Renesas）位於錦町的工廠已於震後隔天恢復生產；川尻工廠則於4日重新啟動，預計約3週恢復震前產能。社長柴田英利表示，公司已備有庫存，對業績影響有限。

早稻田大學研究所教授長內厚指出，2016年熊本地震的經驗，有助於此次大幅縮短復原時間。

不過他也提醒，基礎設施與物流仍受創嚴重，市民生活受到影響，政府與熊本縣仍須主導，加快整體社會恢復正常。



索尼熊本Technology Center（中央右）與台積電（TSMC）熊本工廠（中央左）等設施。（7月29日，熊本縣菊陽町，時事通信包機拍攝）

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