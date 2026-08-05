日本政府專家倡議建立反制經濟脅迫機制：以中國為主要假想對象

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日本政府4日召開安全保障三文件修訂專家會議第三次會議，討論年底前完成新版國安戰略等文件。

會中有專家主張，應參考歐盟的《反經濟脅迫工具》（Anti-Coercion Instrument，ACI），建立日本因應經濟脅迫的制度，主要針對中國可能施加的經濟施壓。ACI制度可對實施經濟脅迫的國家祭出金融及數位服務等制裁措施。東京大學公共政策研究所教授鈴木一人表示，日本有必要研究相關法制建設。

筑波大學教授東野篤子也表示，歐盟制度值得日本借鏡，並指出日本社會對中國經濟脅迫的嚴重性尚未形成充分共識。

慶應義塾大學教授細谷雄一則提出「集體經濟安全保障」概念，強調應與理念相近國家合作。

不過，早稻田大學研究院教授遠藤典子認為，日本不同於擁有27個會員國的歐盟，若單獨推動相關制度，效果恐怕有限，因此應審慎評估。



安全保障三文件修訂專家會議第三次會議結束後，主席、前駐美大使佐佐江賢一郎步出首相官邸。（4日下午，東京永田町）



東京大學公共政策研究所教授鈴木一人接受媒體採訪。（4日下午，首相官邸）



筑波大學教授東野篤子接受媒體採訪。（4日下午，首相官邸）

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