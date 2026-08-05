熊本地震滿一週：災民身心俱疲、民眾赴永旺熊本獻花悼念罹難者

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熊本縣發生最大震度7地震4日滿一週，縣內仍有超過7500人在避難所生活。「睡大通鋪全身痠痛」、「不知道什麼時候才有水可用」，不少災民已接近身心極限。發生爆炸造成7人死亡的「永旺夢樂城熊本（Aeon Mall Kumamoto）」前，也陸續有民眾前往獻花、留言追悼。

宇城市目前約有3200人仍住在避難所。

住在小川防災據點中心的72歲長谷川美根子表示：「這一週真的很辛苦，幾乎沒辦法洗澡，也吃不到蔬菜。」她因睡大通鋪導致全身痠痛，地震中受傷的右腳依舊腫脹，只希望能早日恢復正常生活。

84歲的橋本愛子3天前已返回住家，但因仍停水，白天仍到避難中心休息。她表示：「沒有水，連飯都煮不了。」

避難中心4日上午也有許多民眾排隊領水，一名50多歲男性公司職員每天前來取水，只為沖洗家中的馬桶，感嘆「不知道這種日子還要持續多久」。

一名76歲女性表示，自家已全毀，過去最幸福的時光就是和孩子、孫子在庭院烤肉，如今只能感嘆「大自然真的太可怕了」。

永旺夢樂城熊本前擺滿花束、飲料及留言板。留言寫著：「因為有你，我才能在永旺熊本留下許多歡笑與回憶。無論何時都不會忘記你。再見了，謝謝你。」

住在宇城市、每週都會到永旺購物的38歲公司職員渡邊伸悟也前往獻花默哀。他說：「一定很痛吧，一定很害怕吧。」

他的住家目前半毀且仍停水。他感嘆：「這一週感覺既漫長，又一下子就過去了。」

另一名40多歲男子帶著7歲兒子前來悼念。他表示，以前每月都會來永旺兩、三次，如今看到眼前景象，與熟悉的風景截然不同，令人再次感受到災難的衝擊。父子倆默默雙手合十，向罹難者致意。



男子在永旺夢樂城熊本附近獻花。（4日下午，熊本縣嘉島町）



宇城市居民渡邊伸悟向永旺夢樂城熊本方向合掌致哀。（4日下午，熊本縣嘉島町）



一對父子在永旺夢樂城熊本前默哀祈福。（4日下午，熊本縣嘉島町）

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