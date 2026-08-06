熊本強震逾7100人仍避難：颱風逼近當局籲提高警戒

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熊本縣發生最大震度7強震至今進入第9天，截至5日仍有7100多人持續避難。由於颱風13號預計本週末接近九州，熊本縣等地方政府呼籲仍在車內或住家避難的民眾提高警戒。

日本防衛省5日起在熊本縣八代港安排租用的大型民間渡輪「白鷗II號」提供民眾沐浴、休息及醫療服務，這也是《船舶活用醫療推進法》2021年施行以來首次實際運用。不過受颱風影響，相關服務將自6日起暫停。

JR九州宣布，因地震停駛的九州新幹線，新水俁至鹿兒島中央站區間預計7日起恢復營運，但將減班行駛；熊本至新水俁區間因設施受損嚴重，預料8月底前難以恢復通車。

熊本縣災害對策本部表示，截至5日下午6時，包含仍在調查是否與災害相關的案例在內，地震死亡人數維持38人，其中9人是在日本製紙八代工廠煙囪倒塌事故中罹難。日本製紙社長瀨邊明等主管5日也首度召開記者會，說明災情及後續應變措施。

目前災區住宅受損已增至1萬4572棟，宇城市、甲佐町、八代市及冰川町約4萬4000戶仍持續停水。熊本縣表示，生活用水可望於8月底前陸續恢復，但農業用水尚無法確定復原時程。

此外，熊本5日持續出現高溫天氣，甲佐町測得38.6度、玉名市38.3度、熊本市38.1度。氣象廳預估，熊本市至12日前最高氣溫仍將維持35度左右，最低氣溫約30度，呼籲民眾慎防中暑；隨著颱風13號接近，6日起局部地區可能出現強風豪雨，也須留意土石災害。



熊本縣冰川町倒塌的民宅。（8月5日上午）



孩童使用防衛省租用大型渡輪「白鷗II號」提供的沐浴服務。（8月5日下午，熊本縣八代市）



防衛省租用、提供沐浴及醫療支援的大型民間渡輪「白鷗II號」。（8月5日下午，熊本縣八代市）

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