廣島原爆81週年紀念日：松井市長籲各國落實廢除核武

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日本廣島今天迎來原子彈爆炸81週年紀念日，廣島市在和平紀念公園舉行和平紀念典禮，包括原爆倖存者、遺族及首相高市早苗等約5萬人出席，創下121個國家及地區與歐盟代表參與的歷來新高。

廣島市長松井一實在和平宣言中指出，當前仍有國家以核武作為威脅工具，甚至無視國際法發動軍事侵略，呼籲各國領導人展現決心，採取具體政策，推動廢除核武。

上午8時15分原爆投下時刻，全場響起和平鐘聲，與會者默哀1分鐘，悼念罹難者。

松井在宣言中也分享3位原爆倖存者的經歷，指出隨著戰爭記憶逐漸淡化，全球正面臨核武使用可能被合理化的危機，呼籲尤其是年輕世代共同守護和平，讓廢除核武不只是理想。

他也提及今年《核不擴散條約》（NPT）再檢討會議未能通過成果文件，質疑世界領袖「還要讓世人失望多久」，並要求日本政府以觀察員身分參與今年11月召開的《禁止核武條約》再檢討會議，同時持續強化對原爆受害者的援助。

高市致詞表示，日本將持續堅守「非核三原則」，並強調身為全球唯一遭受原子彈攻擊的國家，日本肩負推動「無核武世界」的重要責任，將持續向世界傳達原爆的真實歷史，為實現永久和平努力。



廣島市長松井一實在和平紀念典禮上宣讀和平宣言。（8月6日上午，廣島和平紀念公園）



廣島和平紀念典禮敲響「和平之鐘」。（8月6日上午，廣島和平紀念公園）



廣島市長松井一實（右）與罹難者家屬代表，在和平紀念儀式中將原爆死難者名冊安放於慰靈碑內。攝於8月6日上午，廣島市中區和平紀念公園

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