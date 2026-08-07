廣島原爆81週年：民眾追悼罹難者祈願無核和平

Newsfrom Japan

原子彈投下廣島屆滿81週年的6日清晨，大批原爆倖存者、遺族及民眾前往廣島市中區和平紀念公園，在原爆死難者慰靈碑前獻花、默哀，祈願實現沒有核武的和平世界。

83歲的日浦絹子2歲時在距離爆心地約2公里的住家遭遇原爆，在父親抱著逃難時一度遭瓦礫壓住，所幸獲救。她表示，今年也向已故丈夫與父母報告：「我過得很好。」

89歲的岩井史博表示，祖母因原爆罹難，遺骨至今仍未尋獲。對於日本防衛大臣小泉進次郎日前提出應「不設禁忌討論」核政策，他表示無法接受，認為政府應帶頭避免戰爭，「我或許活不了多久了，但還是要說，戰爭絕對不可以。」

71歲醫師下田浩子表示，母親及伯父等人在距離爆心地約500公尺處遭原爆波及，伯父遭倒塌房屋壓死。她前往慰靈碑獻花，並表示，隨著原爆倖存者逐漸凋零，第二代原爆受害者更有責任將歷史傳承下去。

每年前來追悼的87歲前原光子，今年也向母親的慰靈碑合掌致意，盼望世界和平。

另一名83歲女性2歲時隨父母進入廣島市區後受到原爆影響，她從小聽著父母講述滿目瘡痍的景象長大，祈願子孫都能生活在和平年代。

一名帶著就讀小學五年級兒子前來悼念的男子表示，自己的父母及祖父母都是原爆受害者，希望後代記住歷史，「絕不能再發生戰爭或使用核武。」



原爆投下81週年，大批民眾6日上午前往廣島市和平紀念公園原爆死難者慰靈碑前追悼罹難者



原爆投下81週年，民眾在廣島和平紀念公園原爆死難者慰靈碑前祈禱，後方為原爆圓頂館



原爆投下81週年，民眾前往廣島市和平紀念公園原爆死難者慰靈碑前雙手合十追悼



原爆投下81週年，一名民眾在廣島和平紀念公園原爆死難者慰靈碑前默哀祈福

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]