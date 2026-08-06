高市首相：堅持非核三原則、稱兩年後恢復消費稅率是「我的決心」

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日本首相高市早苗6日在廣島市召開記者會表示，日本政府「在政策上堅持非核三原則」，但對於年底修訂《安全保障相關三文件》後，未來是否可能調整相關政策則未正面回應。

高市表示，目前政府仍在研議修訂安保三文件，現階段不宜對內容預作判斷。她過去曾主張檢討非核三原則中的「不使核武器進入日本」原則，執政黨內近來也出現類似聲音，防衛大臣小泉進次郎則主張，應對核政策展開「不設禁忌」的討論。

對於預定11月舉行的《禁止核武器條約》檢討會議，日本是否將以觀察員身分參與，高市表示仍持審慎態度。她指出，應從如何兼顧日本安全保障，以及如何真正推動核裁軍進展的角度審慎評估。

此外，針對政府計畫自明年4月起，將食品消費稅降至實質零稅率，並於兩年後恢復原稅率，高市表示，這是她「個人的決心」。

她強調，食品消費稅減免2年，是自民黨在今年2月眾議院大選提出的政見，並已獲得國民支持。



日本首相高市早苗6日在廣島市召開記者會



日本首相高市早苗6日上午出席廣島和平紀念典禮致詞後返回座位。（代表攝影）

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