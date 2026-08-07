日本4月30日匯市干預規模逾6兆日圓：創史上單日最大紀錄

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日本財務省7日公布2026年4至6月外匯干預實績，政府與日本銀行（央行）於4月30日實施6兆2787億日圓的買進日圓、賣出美元干預措施，創下日本史上單日最大規模匯市干預紀錄，超越2024年4月29日的5兆9185億日圓。

財務省表示，政府與日銀除4月30日外，也分別於5月4日及5月6日進場干預。其中，5月4日干預規模為7802億日圓，5月6日則為4兆6759億日圓。

日本政府採取不立即公布是否干預的「覆面干預」方式，因此此次才首度公開干預日期及每日干預規模。這也是日本政府與日銀自2024年7月以來首次進行匯市干預。根據財務省資料，3天合計干預金額達11兆7349億日圓。

4月30日晚間，日圓兌美元一度跌至1美元兌160日圓價位，但在政府進場干預後，匯價一度急升至155日圓區間。進入5月後，日圓匯率也曾數度出現明顯反彈。

在4月干預前夕，日本財務大臣片山皋月曾表示，「採取果斷措施的時機已經接近」；財務官三村淳也警告稱，「這將是最後一次撤離警告」。



日本財務省大樓，位於東京都千代田區。

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